De Zerbi: “Raspadori più un 9 che un 10. Sa fare tutto ed è ulteriormente cresciuto”

Roberto De Zerbi, tecnico italiano del Brighton, è intervenuto ieri alla Bobotv dove ha parlato anche di un suo ex calciatore ora in forza al Napoli: “Mi trovo benissimo al Brighton e non c’è squadra che possa farmi cambiare idea, ho preso un impegno. Tornerò in Italia quando avrò la possibilità, non so quando”.

Su Raspadori “Raspadori per me è un nove non un dieci, il dieci lo intendo con un po’ più di strappo. Al Napoli c’è un mostro lì davanti, un nove che ha fatto la differenza quest’anno. Sarebbe bello se diventasse più esuberante, lui ha tutto come calciatore: forza, tira con due piedi, calcia al volo, è scaltro. Credo che con Spalletti sia cresciuto ulteriormente”.