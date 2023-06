CdM – Resiste l’ipotesi Garcia: nessuna clausola e il suo gioco ricorda quello di Spalletti

Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, il nome di Rudi Garcia, passato un po’ in sordina negli ultimi giorni, è un profilo da tener d’occhio e non è escluso che alla fine possa spuntarla lui come nuovo tecnico del Napoli. Ha allenato la Roma ed è stato il tecnico che ha preceduto Spalletti nel 2015-16. Il 59enne è al momento senza squadra e quindi ADL non sarebbe costretto a pagare clausole. Garcia conosce bene la Serie A e non avrebbe problemi a calarsi in una realtà come Napoli. In più il suo gioco offensivo, fatto di fraseggio, si sposerebbe in pieno con quello proposto da Spalletti, con il 4-3-3 o 4-2-3-1 i moduli più usati in carriera dal francese.