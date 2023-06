CdM – Napoli, i casting per il nuovo tecnico continuano: ADL ha il suo preferito

Nella lunga lista allenatori di Aurelio De Laurentiis sembrerebbe esserci un preferito, a riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola. Secondo quanto riportato dal quotidiano il preferito di ADL sarebbe Christophe Galtier. Questo quanto evidenziato:

“Paulo Sousa, Christophe Gatier e Rudi Garcia, il cerchio si stringe. Ma non è così certo che vi sia davvero il portoghese in pole position. Nell’incontro con ADL sono state gettate le basi per un biennale da 2,5 milioni di euro con l’inserimento di una clausola rescissoria da 4 milioni di euro chiesta dal tecnico lusitano, ma spetterà al presidente De Laurentiis prendere una decisione. Da Salerno sono però convinti che Sousa resterà in granata, ecco perché non è da scartare la pista Garcia che accetterebbe ben volentieri la sfida azzurra. Da tenere in debita considerazione ancora Christophe Galtier, 57 anni, allenatore del Paris Saint Germain che garantirebbe esperienza internazionale. Il tecnico francese è ancora sotto contratto con il Paris, con il quale ha vinto il campionato, e quindi De Laurentiis dovrebbe attendere la risoluzione del contratto con relativa buonuscita (6 milioni di euro). Ecco perché i tempi potrebbero dilatarsi e il produttore cinematografico non vorrebbe trovare intoppi. Dalla Francia, però, rivelano che lo stesso Osimhen, che è stato allenato da Galtier nella stagione 2019-2020 (13 reti), non sarebbe entusiasta di riavere come tecnico il marsigliese. Lo apprezza come allenatore ma non lo riterrebbe all’altezza del campionato italiano”.