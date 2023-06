Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Inter sta considerando Gianluca Scamacca come possibile sostituto di Edin Dzeko nel caso in cui il bosniaco dovesse lasciare il club per andare al Fenerbahce. Tuttavia, la possibilità dipende anche dall’apertura da parte del West Ham a un prestito del giovane attaccante ex Sassuolo. La priorità dell’Inter oggi è la riconferma di Lukaku, e si terrà presto una discussione con il Chelsea in merito.