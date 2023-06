Calaiò: “Mancini è da sempre un pallino di ADL, se il Napoli vuole essere ancora al top deve fare una cosa”

L’ex attaccante del Napoli e oggi dirigente sportivo Emanuele Calaiò ha parlato ai microfoni di Radio Marte del nuovo allenatore del Napoli. L’ex centravanti azzurro ha inoltre svelato che il presidente Aurelio De Laurentiis ha sempre avuto un pallino, Roberto Mancini, tecnico della Nazionale. Queste le sue parole: “Mancini è sempre stato un pallino di De Laurentiis. In questo momento bisogna fare delle riflessioni: bisogna tenere in conto il modulo, l’ingaggio, l’esperienza del tecnico da prendere per la prossima stagione. Un peccato che, a margine di una stagione come quella appena conclusa, ci siano tante incertezze. Tra meno di un mese la squadra parte per il ritiro e servirebbe una preparazione lungimirante e precisa. Il Napoli e Napoli sono entrati nel cuore di Simeone, sapeva che esistevano delle gerarchie e le ha accettate con serenità. Lui è un’alternativa da top player. Il Napoli è chiamato ad avere due giocatori top per ogni ruolo se vuole avere un futuro competitivo a livelli così elevati”.