Bonanni: “Difficile trovare il successore di Spalletti, fossi nel Napoli prenderei Conte”

Queste sono le parole di Massimo Bonanni, ex allenatore, che ha parlato del Napoli ai microfoni di Tuttomercato.web: “Io sono preoccupato, perché non vedo dei grossi nomi che possano far esaltare i cuori dei tifosi. Galtier non lo conosco, con il PSG ha rischiato di perdere il campionato, in Europa non ha fatto benissimo. Io ho sempre detto che sarà molto dura trovare il successore di Spalletti. Serve un allenatore importante, ma ad oggi non ce ne sono in giro.”

Il colpo potrebbe essere Conte?: “Dovrebbe essere l’unico a essere preso in considerazione. Io fossi nella società prenderei lui. E se dovessero vendere 2-3 pezzi importanti lui è l’uomo ancora più giusto”.