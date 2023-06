Bari, agente Caprile: “Merita una chance in una big. Non so se il Napoli ha chiesto informazioni”

L’agente di Elia Caprile, portiere del Bari, Graziano Battistini ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del futuro del suo assistito: “Caprile si è imposto in una piazza importante come Bari e merita una chance in Serie A. Forse De Laurentiis ha già chiesto informazioni a Luigi dato che il ragazzo ha fatto molto bene. Non conosco il prezzo, dipende sempre da domanda e offerta. Ad esempio, l’Atalanta rifiutò l’anno scorso, 14 milioni di euro dalla Lazio per Carnesecchi. Bisogna capire chi e quanto vogliano offrire. Al momento non c’è nulla con il Napoli”.