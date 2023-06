Venerato: “Salernitana e agenti di Sousa aspettano risposte entro 48 ore. Vi spiego”

L’esperto di mercato Rai, Ciro Venerato, ha parlato della situazione allenatore in casa Napoli. Pare che Paulo Sousa sia rimasto in pole per il ruolo di allenatore del Napoli, anche se i rumours romani credono che la pista Rudi Garcia non sia per nulla tramontata. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Alle 12.40 il termine usato dagli agenti italo-inglesi (c’è anche un terzo ma portoghese) di Paolo Sousa è ‘aspettiamo’. Più o meno le stesse parole provenienti dalla Salernitana (Sousa non ha inviato nessuna mail). C’è un clima di attesa e tensione palpabile. Il tecnico si è esposto, ma fino ad ora De Laurentiis non ha ancora messo nero su bianco.

Sullo sfondo poi rumours romani: ci sarebbero stati nuovi contatti (stavolta telefonici) con Rudi Garcia. De Laurentiis (stando a ciò che trapela) vorrebbe risarcire la Salernitana con un giocatore non con un indennizzo a meno che non sia lo stesso Paolo Sousa a risolvere il rapporto con Iervolino. Non si escludono in giornata anche contatti diretti col patron granata ma non arrivano conferme su questa possibilità. Anche per questo riprende quota Rudi Garcia: rispetto a tutti gli altri pretendenti è libero da vincoli. Gli agenti di Paolo Sousa attendono risposte perentorie nelle prossime 48 ore. Idem la Salernitana che dovrà fare scelte strategiche”.