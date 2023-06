Sport Mediaset – Sousa? Il vero sogno di ADL è Galtier, ma c’è un ostacolo!

Nel corso del fine settimana, era rimbalzata su tutti i media la notizia che il Napoli stesse trattando Paulo Sousa. La Salernitana ha confermato l’indiscrezione. Eppure, Sport Mediaset svela che in realtà il sogno di Aurelio De Laurentiis si chiama Cristophe Galtier. Ecco cosa si legge sul portale del telegiornale sportivo.

“C’è un motivo, però, se De Laurentiis non ha affondato ufficialmente per Sousa e si chiama Galtier. Il vero sogno del patron azzurro è l’allenatore francese in uscita dal Paris Saint-Germain: il problema è che Galtier sta trattando la buonuscita col Psg e non è una transazione facile visto il rimanente anno di contratto a 15 milioni di euro, il tempo corre dunque contro il Napoli“.