Santi Gimenez, l’agente: “Lui al Napoli? E’ pronto per un top club, non ha paura della concorrenza con Osimhen”

Nel corso della trasmissione radiofonica Si Gonfia la Rete di Raffaele Auriemma, è intervenuto Morris Pagniello, l’agente fra gli altri di Santi Gimenez. Il procuratore ha parlato della possibilità di vedere il suo assistito in maglia azzurra. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Spalletti è un amico e mi dispiace sia andato via da Napoli. Tutto però nella vita ha un inizio ed una fine, ed è meglio andar via da eroe. Non so chi prenderà il suo posto, ma avrà un lavoro importante da fare. Santi Gimenez? Credo sia un nome ancora spendibile in chiave Napoli. E’ argentino, ma nato in Messico per cui ha il sangue argentino e credo che in Italia possa fare molto bene. Titolare a Napoli non lo so, dipende dall’allenatore e da tante cose, ma credo tantissimo in lui e nel suo valore. Ha dimostrato di essere pronto per una grande: quest’anno ha segnato 28 gol. La concorrenza con Osimhen? Si, è un discorso che abbiamo fatti perché se va in un top club, non sarebbe titolare, o comunque non partirebbe titolare, ma lui non ha paura di questo. Non ha paura di iniziare dalla panchina. E’ forte fisicamente, è una bestia, in area di rigore è micidiale. Ha qualcosa di Pippo Inzaghi in area, è molto astuto e si inserisce benissimo negli spazi. E’ quasi completo e poi è un bravissimo ragazzo. Non sto parlando con nessuno attualmente del Napoli, è tutto fermo. Il costo del cartellino di Santiago è accessibile, è un giocatore del futuro, ma anche del presente. E’ uno che fa gol e uno come lui ha un futuro promettente, non ce ne sono calciatori come lui in giro. Spero che venga a Napoli, ho parenti da quelle parti e mi piacerebbe avere un calciatore in azzurro”.