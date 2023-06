Pedullà su Sousa: “Venerdì mattina il ds della Salernitana annunciava il suo rinnovo, poi la cena con ADL. Ci vorrebbe poco per essere ottime persone prima che buoni allenatori”

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha commentato, sul suo profilo Twitter, la noncuranza dell’allenatore portoghese verso società e tifosi: “Venerdì mattina il ds della Salernitana annuncia il rinnovo di Sousa. Venerdì sera Paulo Sousa va a cena con ADL. Ci vorrebbe poco per essere ottime persone prima che buoni allenatori. Paulo si fa così: venerdì mattina dici “non me la sento di restare”. Così intanto rispetti i tuoi tifosi e chi ti paga. Se poi la cena con ADL non va bene, problemi tuoi, ma almeno…O no, Paulo? Troppo tardi, ormai”.