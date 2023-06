Padovano: “Paulo Sousa ha fatto bene con la Salernitana e merita una grande occasione”

L’ex attaccante Michele Padovano è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli: “Era facile intuire che Paulo Sousa avesse un futuro da allenatore. Ha fatto bene con la Salernitana e merita una grande occasione. Molti centrocampisti sono diventati allenatori di successo. Hanno una mentalità che li aiuta in panchina. Alla Juve lui e De Champs ci dettavano i tempi e sono diventati entrambi grandi allenatori.

Si è meritata sul campo una grande possibilità. Un caro amico e un uomo eccezionale, è un ottimo professionista e le sue squadre hanno un’identità definita.

La Juventus è ingiudicabile per quello che è successo fuori dal campo. Se esce una sentenza 10 minuti prima di una partita, qualcosa non funziona e non mi sento di dare un giudizio su Allegri nonostante qualche problema in campo si sia visto”.