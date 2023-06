Moro: “Ho giocato con Italiano e Galtier e mai avrei pensato potessero arrivare a questi livelli da allenatori”

L’ex calciatore Fabio Moro è intervenuto a “Si Gonfia la Rete”, su Radio Crc: “Ho giocato con Italiano e Galtier e mai avrei pensato potessero arrivare a questi livelli da allenatori, ma devo ammettere che in alcuni calciatori, come loro, intravedevi qualcosa in più. Galtier ad esempio, ha sempre avuto grande personalità. Italiano ha fatto la gavetta, ha fatto esperienza e le parole di Spalletti fanno piacere. Galtier è una persona empatica, ha sempre saputo usare la testa e pur non avendo grandi doti fisiche arrivava prima con la testa.

Kim è stata una grande sorpresa. I giocatori di qualità il Napoli li ha, lui è venuto da sconosciuto, ma si è imposto sotto tutti i punti di vista. Ciò che ha strabiliato è stato il tempo di adattamento: si è adattato subito e poi nonostante questa altezza è rapido, legge e gioca velocemente. Il rischio che vengano a prenderlo c’è perché ha dimostrato di essere pazzesco”.

Se Spalletti non è rimasto è perché a volte ci sono delle dinamiche che noi non conosciamo. Se si è arrivati a questa conclusione è per non rompere il giocattolo. Certo, sarebbe stato più semplice ritrovarsi e iniziare una nuova stagione insieme, ma ad oggi sappiamo che le strade di Spalletti e del Napoli si sono separate. Poi, non so se quanto fatto quest’anno sia ripetibile perché è stato molto complicato”.