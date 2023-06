Maradona Jr: “Addio Spalletti? Vi dico chi vorrei ora”

Diego Armando Maradona Junior è diventato il nuovo allenatore dell’FC Pompei. Per l’occasione, ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere sul quotidiano Repubblica in edicola oggi. In particolare, l’ex tecnico del Napoli United si è soffermato sulla fine della storia fra il Napoli e Spalletti, rivelando chi gli piacerebbe vedere sulla panchina azzurra. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Mi dispiace per l’addio di un fenomeno come Luciano Spalletti. Chi vorrei ora? Mi sarebbe piaciuto Roberto De Zerbi, ma è impossibile. Stesso discorso per Luis Enrique, altro di spessore. Se devo fare un nome, dico Rafa Benitez che conosce l’ambiente ed è garanzia per un mercato di qualità. E’ importante che la squadra sia confermata in blocco”.