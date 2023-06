Lobotka, la SSC Napoli lo esalta elencando le sue mostruose statistiche

Stanislav Lobotka è stato il leader silenzioso di questa stagione. Niente gol o salvataggi miracolosi: Lobo è stato il cervello del centrocampo azzurro, il regista di un film bellissimo, di un Napoli vincente. Così silenzioso che la Serie A non gli ha consegnato nessun premio individuale. Eppure, ne siamo certi: senza di lui non sarebbe stato lo stesso. Oggi, il Napoli lo esalta elencando tutte le sue statistiche. “Stanislav Lobotka – si legge sul sito ufficiale del club – è il centrocampista che ha completato più passaggi in questo campionato (2161), con una percentuale di riuscita del 94%, dato record tra chi ha tentato almeno 200 passaggi.

Lobotka, al pari di Felipe Anderson della Lazio, è il centrocampista che conta ben 38 presenze su 38 in questa Serie A.

Stanislav Lobotka, insieme a Giovanni Di Lorenzo, è il giocatore cha può vantare il maggior numero di vittorie in questo campionato (28)”.