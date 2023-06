GdS: “Incontro Sousa-ADL, nessuno ha informato ancora Danilo Iervolino. Queste mosse clandestine fanno salire la temperatura”

Dopo l’incontro furtivo tra Sousa e ADL, in casa Salernitana è calato il silenzio. Sembra che la volontà di Sousa di incontrare De Laurentiis, senza informare la società, sia stata cosa poco gradita a Danilo Iervolino. Adesso non si torna più indietro, come si suole dire “del senno di poi sono piene le fosse” , difatti il gesto irrispettoso del portoghese sembra aver portato ad una rottura definitiva con il presidente granata, non ancora informato dell’avvenuto incontro di venerdì sera. La Gazzetta dello Sport scrive al riguardo: “Non va sottovalutato l’imbarazzo di Iervolino, considerati gli ottimi rapporti politici con ADL. Nessuno si è fatto vivo per metterlo al corrente del meeting. E proprio queste mosse clandestine fanno salire la temperatura. Tanto più che proprio nei giorni scorsi il ds salernitano Morgan De Sanctis ha reso pubblica la scelta di rinnovare il contratto a Sousa, esercitando l’opzione pattuita alla stesura del contratto. Ma il nuovo vincolo è legato all’accettazione del tecnico entro il 20 giugno”.