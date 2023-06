Gazzetta – Allenatori, due hanno dato la loro disponibilità ad ADL: i nomi

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Cristophe Galtier e Rudi Garcia avrebbero dato la loro disponibilità ad allenare il Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“In due che hanno già dato la propria disponibilità, entrambi francesi. Uno è Christophe Galtier, reduce dall’esperienza al Paris Saint-Germain, che il presidente aveva già contattato nel 2021 prima di affidarsi a Spalletti. Deve negoziare la separazione dal Psg, perché in Ligue 1 non si può stipendiare più di un allenatore nello stesso momento, ma non dovrebbero esserci problemi in tal senso: le trattative con Al-Khelaïfi cominceranno in questi giorni. L’altro è Rudi Garcia”.