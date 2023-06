De Maggio: “Paulo Sousa al Napoli? Serve pazienza. Vi spiego”

Walter De Maggio ha parlato della questione allenatore alla trasmissione radiofonica Radio Goal di Radio Kiss Kiss Napoli. Il giornalista ha approfondito la questione su Paulo Sousa rivelando, però, che lui nei nomi possibili mette sempre Roberto Mancini. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Paulo Sousa ha una clausola rescissoria per svincolarsi dalla Salernitana, ma dovrebbe essere il Napoli ad attivarla nei prossimi otto giorni sino al 20 giugno. Mi arrivano notizie: sulla tentazione Paulo Sousa resto prudente, le quotazioni in ascesa sarebbero quelle di Rudi Garcia e non quelle del portoghese. Altri invece mi dicono Galtier, poi magari mi sbaglio ma metto sempre Roberto Mancini nei nomi possibili. Una fonte vicina al presidente della Salernitana ci dice: bisogna solo aspettare, Paulo Sousa può sciogliere il contratto fino al 20 giugno ma servirà versare nelle casse del club un milione di euro. Serve pazienza per sapere la sua decisione”.