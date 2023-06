Dalla Francia: “Kim allo United? Presto potrebbe partire l’assalto di Newcastle, Psg e Chelsea!”

Fra i protagonisti principali dell’incredibile annata che ha portato al Napoli il suo terzo scudetto c’è Kim Min-Jae. L’ex difensore del Fenerbache sta già per dire addio al Napoli. Le voci degli ultimi mesi erano sicure di un suo trasferimento al Manchester, sponda United. Ora, però, pare che i Red Devils stiano temporeggiando e non siano poi tanto così sicuri di pagare questa clausola da 60 milioni.

Secondo quanto riportato da FootMercato, adesso sul sudcoreano sembrano essere piombate Newcastle, Psg e Chelsea. “Kim piace sempre di più in Europa dopo una stagione indimenticabile con il Napoli”, spiegano dalla Francia. “Alla fine è arrivato lo scudetto e anche il calciomercato che potrebbe portar via alcuni giocatori di grande livello come proprio Kim. I dirigenti azzurri e il presidente non sono così convinti che si muoverà. Allo stesso tempo però ora potrebbero esserci problemi per il suo ingaggio da parte del Manchester United che prende del tempo. Presto potrebbe partire l’assalto di Newcastle, PSG e Chelsea che hanno intenzione di mettere i bastoni tra le ruote al Manchester”.