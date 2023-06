Da Salerno: “Sousa sempre più vicino all’addio con la Salernitana. L’ufficialità del successore arriverà allo scadere della finestra dei dieci giorni”

La questione che sta tenendo banco nelle ultime ore è il presunto arrivo di Paulo Sousa al Napoli. La sua nomina di allenatore della panchina azzurra è ancora in pectore, si attendono ulteriori aggiornamenti. Ma da Salerno arrivano i possibili sviluppi per quanto riguarda il futuro dell’allenatore portoghese con la Salernitana.

“Il futuro dell’ex tecnico di Fiorentina e Polonia è comunque lontano da Salerno, conta molto anche l’umore della piazza che, a breve, potrebbe uscire allo scoperto con un comunicato stampa nel quale si chiederà l’interruzione di qualsivoglia rapporto con Sousa. Non aver trattato con il Napoli, ma per aver parlato con amore, da riconfermato, nel corso della festa a Piazza della Concordia. Un ‘tradimento’ che va oltre l’aspetto calcistico-contrattuale. Per quanto riguarda il successore, l’ufficialità arriverà soltanto allo scadere della ormai famosa finestra di dieci giorni. Iervolino potrebbe incontrare Gattuso, ha proposto Montella ed è affascinato dall’ipotesi di Pirlo. De Sanctis andrebbe su Farioli che, però, ha situazioni in ballo all’estero. Al vaglio della proprietà altri due nominativi che, per ora, restano top secret. C’è però qualcuno in società che, per una serie di motivi, gli consentirebbe di tornare in sella il 21 giugno rispettando gli accordi già presi”.