Cammaroto: “Sousa è il favorito ma resta un big che potrebbe ancora far saltare il banco…”

L’operatore di mercato Emanuele Cammaroto ha commentato le ultime della panchina azzurra su Napoli Magazine: “Adesso Sousa è il favorito e probabilmente rimane un solo big che potrebbe far saltare il banco e fare cambiare idea in extremis a De Laurentiis ed è Roberto Mancini, che tra il 15 e il 20 giugno sarà impegnato con la Nazionale Italiana. Tempi ormai molti stretti. L’entourage di Mancini ha memorizzato l’interesse di ADL e il diretto interessato non ha chiuso le porte al club campione d’Italia ma se non arrivano segnali importanti di un’apertura concreta da parte del Ct azzurro entro le prossime 48-72 ore, a quel punto ADL non aspetterà oltre. De Laurentiis può chiudere con Sousa e ingaggiare il mister lusitano come erede di Spalletti.

Rudy Garcia ha detto si ma sa che non è una prima scelta. Ad ora è un piano B o forse C. Qualche chance per Galtier ma su questa pista i dubbi superano le convinzioni ed è vero che è stato l’allenatore di Osimhen ma per il resto appare un’incognita, perché non conosce il campionato italiano. Lo ha visto dal campo nella vecchia esperienza da calciatore al Monza ma erano altri tempi e un’altra storia”.