TuttoSport – Sousa dovrà decidere entro il 20 giugno: continua la caccia al tecnico

ADL è impegnatissimo sul fronte allenatore per trovare la futura guida tecnica del suo Napoli.

Come riportato dall’edizione odierna di TuttoSport, infatti, il patron azzurro sta continuando i sondaggi esplorativi. Sul portoghese sarà decisiva la risposta che dovrà dare alla Salernitana entro il 20 giugno: “Ripartiamo dagli allenatori perché vanno defi nite alcune situazioni ancora in bilico. A cominciare dal Napoli, ovviamente, dove prosegue il casting di De Laurentiis: sale Garcia, stabile Conceiçao, in attesa Benitez. In attesa la Salernitana: Morgan De Sanctis è fiducioso circa la permanenza di Paulo Sousa, ma il tecnico ha chiesto una decina di giorni di attesa: entro il 20 giugno, infatti, il portoghese dovrà dire sì o no alla Salernitana”.