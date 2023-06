Napoli ancora primo, altri grandi record per gli azzurri

La stagione 22/23 si è ormai conclusa e protagonista in Italia ed in Europa è stato certamente il Napoli. Oltre alla vittoria dello scudetto, gli azzurri hanno infatti stabilito una serie di record e, a campionati fermi, ne spuntano fuori altri. Il Napoli è stata infatti la squadra che ha segnato più gol da palla inattiva in questa Serie A (26) e quella che ne ha subiti di meno da queste situazioni di gioco (solo 5). Inoltre, le palle inattive più sfruttate in assoluto sono state su calci d’angolo, dai cui sviluppi gli azzurri hanno ricavato 17 gol (record nei top 5

campionati). Il Napoli detiene anche il primato di gol segnati su colpo di testa. La classifica: 1. Napoli (17); 2. Tottenham (16); 3. Fulham (15); 4. Brest (14); 5. Friburgo, Liverpool, U. Berlino, Maiorca (13).