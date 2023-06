Il Mattino – Galtier dovrà risolvere la sua situazione contrattuale con il PSG

Galtier è un nome che continua ad essere in orbita Napoli.

Il tecnico francese dovrà prima risolvere le ultime grane con il PSG per liberarsi definitivamente. Ecco quanto scritto stamane sull’edizione odierna de Il Mattino: “Se non avesse ancora in ballo 15 milioni di euro di ingaggio con il Psg, Christophe Galtier avrebbe probabilmente conquistato la pole position nella corsa alla panchina che fu di Spalletti (a proposito: la prossima settimana firmerà la risoluzione alla Filmauro). In attesa di decidere se «dissanguarsi», Aurelio De Laurentiis vuole sfogliare con calma la margherita delle alternative: Galtier deve farsi liquidare l’ultimo anno di contratto con il Psg e poi pensare al futuro”.