Aurelio De Laurentiis vuole fare un upgrade alla propria società. Con la partenza molto probabile di Kim Min jae, il patron del Napoli cerca due difensori giapponesi come affermato dalla Gazzetta dello sport con queste parole: “Kim ha contribuito in modo sensibile, ovviamente insieme ai successi di squadra, a diffondere il brand del Napoli in Asia e l’espansione commerciale verso i mercati dove il seguito di questo sport è in crescita intriga particolarmente Aurelio De Laurentiis.”