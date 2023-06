L’Empoli di Fabrizio Corsi decide di rinforzare la propria struttura societaria, decidendo di puntare sugli uomini che hanno regalato alla squadra toscana la salvezza.

E si parte dalla dirigenza: infatti, dopo alcune voci che accostavano Accardi al Napoli come possibile sostituto di Cristiani Giuntoli, il presidente ha deciso di rinnovare il contratto per altri 3 anni al proprio direttore sportivo.

La notizia è stata commentata da Accardi con queste parole ben precise:

“Ho deciso di rimanere e proseguire il percorso perché abbiamo un appuntamento con la storia di questo club. Sappiamo che come ogni anno non sarà facile, ma faremo di tutto per raggiungere la terza salvezza consecutiva. Ringrazio il presidente per l’ennesima dimostrazione di fiducia nei miei confronti, adesso insieme pensiamo a programmare la nuova stagione e dare continuità a quanto fatto in questi anni”.