Nuova avventura per Maradona Jr, che allenerà la FC Pompei. Queste le prime parole da allenatore della squadra: “Non ci è voluto molto per convincermi. Nel presidente Mango ho visto sin da subito la mia stessa voglia di vincere e migliorarsi. Alla fine è sempre il campo a dare il giudizio finale, ma siamo disposti a tutto per raggiungere i nostri obiettivi”.