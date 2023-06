Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e di Telecapri Paolo Del Genio ha scritto sui suoi social in merito agli allenatori che sono indecisi sull’accettare o meno il Napoli. Queste le sue parole: “Organico molto forte, fresco fresco di campionato dominato. Società senza debiti e tifoseria fantastica. Giornalisti, maggior parte, non tutti, che comunque accompagnano la squadra con affetto. Gli allenatori indecisi per me non meritano nemmeno la seconda telefonata”.