Il giornalista Paolo Del Genio sui suoi canali social ha parlato della situazioni allenatori in casa Napoli e dei tanti nomi che stanno circolando. Queste le sue parole: “Al momento direi che per l’allenatore del Napoli possono saltare la prima, la seconda e la terza scelta. Non sta scritto da nessuna parte che sia un problema. I due migliori, Sarri e Spalletti sono arrivati a Napoli non come prime scelte. I no portano bene al Napoli, un po’ meno a chi li dice. La storia è questa”.