Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa per fare un bilancio della stagione Viola, terminata in amarezza con le due finali perse.

In particolare, il presidente della Viola ha anche parlato della conferma di Italiano e ha chiarito le voci che vedevano il suo tecnico in lizza per il Napoli:

“Ieri ho incontrato Italiano, dopo le stupidaggini che si sentivano: se ne doveva andare, era già il nuovo tecnico del Napoli… Lui non ci ha mai detto che voleva andarsene. Per cui ringrazio lui, come la squadra, per la stagione che hanno fatto”.

Cosa dite oggi del vostro allenatore?

“Mai nessuno ha mai avuto dubbi sul tecnico, anche quando in inverno si sosteneva che dovessimo mandarlo via. E non abbiamo neanche avuto paura che qualcuno ce lo portasse via, perché ha un contratto e va rispettato”.

Mai stato contattato dal Napoli per Italiano?

“Se dite che sarebbe andato a Napoli e poi non ci va, non è che potete parlare ora. Magari provate a sentirci prima… Quindi di chi è la colpa? Forse qualche giornale che voleva destabilizzarci, tipo la Gazzetta. Con me, comunque, da Napoli non c’è assolutamente niente, non c’è nessuno che mi ha chiamato”.