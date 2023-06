Causio: “De Laurentiis è uno duro di testa, se fai di testa tua sei finito, non mi aspettavo l’addio di Spalletti”

Franco Causio ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della situazione allenatore in casa Napoli e dell’addio di mister Spalletti. Queste le sue parole: “Sono mesi che a Napoli state festeggiando lo Scudetto, in questa stagione avete fatto un campionato a sé. Avendo ancora un contratto con la società è difficile che Giuntoli si liberi, anche perché conosciamo il carattere di De Laurentiis, uno che è duro di testa. Tutte le scelte le deve prendere lui, se fai di testa tua sei finito. Io per esempio non mi aspettavo l’addio di Spalletti, i matrimoni si fanno in due, e questa volta dopo una stagione del genere non avrei mai pensato ad una separazione. I dirigenti devono fare i dirigenti, mentre l’allenatore deve essere scelto non solo dal presidente, ma anche dal direttore sportivo. Ci vogliono determinate caratteristiche, anche ambientali, però De Laurentiis vuole fare il presidente ed anche il direttore e l’allenatore, chi va contro il suo pensiero non ha vita lunga”.