Caiazza: “De Laurentiis col Napoli ha fatto un capolavoro, sono convinto che il presidente farà un grande colpo in panchina”

Il capo dei servizi sportivi de Il Roma Salvatore Caiazza ha parlato ai microfoni di KKN della situazione allenatore in casa Napoli e dello Scudetto. Queste le sue parole: “De Laurentiis col Napoli ha fatto un capolavoro, non c’è una squadra nel mondo che vince in quel modo e con il bilancio in attivo. Rispetto ai primi due Scudetti del Napoli, quest’anno ci sono record su record. Si è festeggiato per un mese e abbiamo anche dato l’esempio a tutto il mondo di come si festeggia. Per quanto riguarda il nuovo allenatore, con Italiano qualcosa c’era, altrimenti gli operatori di mercato non andavano così in profondità sull’argomento. Forse guardando le due finali perse ci siamo resi conto non fosse ancora pronto per il Napoli. Sicuramente è bravo, ma forse deve restare a determinati livelli. Ad esempio Delio Rossi faceva grandi cose nelle piccole piazza, ma arrivato a Roma ha avuto difficoltà. Credo che il presidente stia lavorando ancora su Luis Enrique, poi ci sono i due francesi Galtier e Garcia. Sono convinto che De Laurentiis farà un grande colpo”.