Bartolomucci, giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue dichiarazioni: “Italiano? Appena si è iniziato a parlare di Napoli, le cose non sono andate bene e lui non ne è uscito alla grande. Chiunque arrivi a Napoli ha un’eredità che gli permette di essere tranquillo. Se dovessi scegliere un nome, direi Mancini. Ha voglia di allenare un club e so che ci sta pensando: serve trovare un accordo con la Federazione”.