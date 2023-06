Vigliotti: “Galtier non è una novità, era già stato attenzionato ai tempi del Lille, per quanto riguarda Garcia, una cena non è vincolante”

Il giornalista Gianluca Vigliotti ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli di quello che potrebbe essere il futuro allenatore del Napoli. Queste le sue parole: “Dobbiamo ragionare di logica, giusto restringere il campo tra italiani e stranieri. I rapporti tra Napoli e Fiorentina sono molto chiari ed amichevoli, la conferenza stampa di domani di Rocco Commisso la ritengo decisiva. Già stasera potremmo sapere qualcosa in più dell’incontro tra il presidente della Fiorentina e Vincenzo Italiano. Galtier non è una novità, era stato già attenzionato ai tempi del Lille. De Laurentiis non si sta nascondendo, soprattutto con la cena con Rudi Garcia, ma la cena non è vincolante alla scelta. I sogni Klopp e Zidane restano tali, così come Unai Emery che giocherà con l’Aston Villa in Europa, giusto però individuare. Per quanto riguarda Mancini dobbiamo aspettare la fine della Nations League. So per certo che prima di allenare in Nazionale ha vinto sia in Premier League che in Serie A, e ha poi vinto gli Europei con l’Italia”.