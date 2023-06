Ulivieri: “Con la stessa squadra che vinto lo Scudetto punterei su Italiano, vi dico un errore che non dovrà fare il nuovo tecnico”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’ex allenatore Renzo Ulivieri, che ha parlato del nuovo allenatore del Napoli. L’ex tecnico ha parlato di Vincenzo Italiano, e dell’errore nel gol subito dalla Fiorentina mercoledì sera in finale di Conference. Queste le sue parole: “Se cambiano i giocatori, allora il discorso cambia, ma con la stessa squadra che ha vinto lo Scudetto io come nuovo allenatore punterei su Italiano. Un nuovo allenatore però non può provare ad entrare nel cuore dei tifosi, perché commetterebbe un errore. Nel gol subito dalla Fiorentina, il difensore deve capire quando difendere la profondità, è stato un errore. Quando non capisco e sono incerto su cosa devo fare, devo sempre andare a difendere la profondità. Credo sia giusto che sia il presidente della Fiorentina a parlare della situazione Italiano, ma se capita un’occasione come Napoli, un allenatore deve pensarci per la carriera, e magari anche parlarne con la dirigenza”.