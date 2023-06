TuttoSport – Aquilani già pronto in caso di addio di Italiano

La Fiorentina avrebbe già pensato ad Alberto Aquilani, attuale allenatore della primavera viola, in caso di addio di Italiano.

Una condizione che dunque farebbe immaginare anche un ipotetico congedo dalla Fiorentina per l’attuale tecnico, che dovrà incontrare la proprietà dei viola per capire se continuare insieme o meno. L’edizione odierna di TuttoSport ne ha parlato stamane: “Tutto però ruota attorno a Vincenzo Italiano: avanti ancora assieme come da contratto (più opzione al 2025) o addio? Sullo sfondo, non è un mistero, c’è il Napoli con cui ci sarebbe già stato qualcosa più di un ammiccamento. Così come non è un mistero che in caso di divorzio anticipato la Fiorentina ricorrerebbe al sostituto fatto in casa: l’attuale allenatore della Primavera Alberto Aquilani”.