L’ex calciatore Paolo Tramezzani ha parlato in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb, anche della questione allenatore in casa Napoli. Queste le sue parole: “L’idea di migliorare questa stagione è difficile, il Napoli ha fatto una stagione pazzesca giocando il miglior calcio d’Europa. Ci sono profili che hanno tutto, ma sarà dura sostituire un genio come Spalletti”.