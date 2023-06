Malfitano: “Uno di questi tre sarà l’allenatore del Napoli. Secco no a Benitez”

In casa Napoli, ormai da un mese, tiene banco la situazione allenatore. Proprio di questo ha parlato Mimmo Malfitano a Televomero.

Le sue parole: “Non è credibile Aurelio De Laurentiis quando parla di quaranta allenatori. In realtà valuta tre, quattro nomi, non di più. Il presidente ha dato un indizio parlando di Vincenzo Italiano ha riferito che sarebbe preso in considerazione qualora andasse via dalla Fiorentina. Sicuramente non c’è Rafa Benitez tra i papabili anche perché il patron non ama le minestre riscaldate. C’è invece Luis Enrique”.

Malfitano ha poi continuato: “Io insisto e dico che quello di Roberto Mancini è un profilo che piace ad Aurelio De Laurentiis. Il commissario tecnico sta valutando. C’è stata una smentita non dell’ufficio stampa della Nazionale, ma di un funzionario. Non c’è quindi il crisma dell’ufficialità. Queste cose le fa l’addetto stampa, non altri. Sono questi i nomi, insieme a Italiano, candidati ad essere il nuovo allenatore dei partenopei”.