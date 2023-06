Inter vs Manchester City: la sfida analizzata da Fulvio Collovati

I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno conquistato con merito la finale di Champions League grazie alla vittoria sul Milan in semifinale e la sfida contro il Manchester City di Guardiola (che ha asfaltato il Real per 4-0) sarà difficilissima per l’Inter che ha avuto il grande merito di credere in questa coppa, nonostante alla vigilia le speranze fossero davvero poche: questa l’analisi di Collovati sulla Champions alla vigilia di un ultimo appuntamento che deciderà le sorti di una stagione che per la squadra di Milano potrebbe concludersi in maniera trionfale. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla finale, con un occhio particolare a tutti quei dati che possono essere un indicatore (anche solo scaramantico) per gli appassionati sportivi che seguono ultimisse statistiche legate alle scommesse Champions League.

Inter-Manchester City: statistiche e curiosità della finale di Champions League

Anche se il Manchester City è appena alla sua seconda finale di Coppa dei Campioni, è il bis in tre stagioni dopo quella del 2021 persa 1-0 contro i connazionali del Chelsea a Oporto. L’Inter invece non arrivava in finale dal 2010, quando ha conquistato la sua terza Coppa dei Campioni a Madrid; è la sua sesta partecipazione in finale e, come il City, la seconda in UEFA Champions League. I neocampioni della Premier League non hanno mai perso in questa edizione della massima competizione continentale, vincendo sette gare su 12 ed eliminando il Bayern Monaco e i campioni in carica del Real Madrid. Il City potrebbe diventare la 15^ squadra ad alzare il trofeo senza sconfitte e l’ottava nell’era della UEFA Champions League.

L’Inter, vincitrice della Coppa Italia 2022/23, ha subito due sconfitte nel cammino verso la finale, entrambe contro il Bayern all’inizio e alla fine della fase a gironi. Ha vinto quattro delle sei gare a eliminazione diretta, mantenendo la porta inviolata cinque volte. Questa è la prima sfida assoluta tra le due squadre, che si sono affrontate soltanto due volte in amichevole nel biennio 2010-2011. È la prima volta da Milan-Liverpool del 2005, unica altra finale di UEFA Champions League giocata a Istanbul, che le due finaliste non si erano mai affrontate nelle competizioni UEFA. La seconda finale tra Milan e Liverpool del 2007, vinta dai rossoneri per 2-1 ad Atene, è l’ultima delle quattro finali anglo-italiane di Coppa dei Campioni. In campo c’era sempre il Liverpool, che ha totalizzato due vittorie (entrambe ai rigori, contro Milan e Roma) e due sconfitte (contro i rossoneri e la Juventus).

Un Manchester City ingiocabile di cui l’Inter “deve” avere paura

Il City ha segnato 14 gol nelle tre vittorie casalinghe della fase a eliminazione diretta, pareggiando tutte e tre le trasferte per 1-1 e arrivando a cinque pareggi consecutivi nella competizione lontano da Manchester. Haaland ha segnato 12 gol in questa Champions League, quattro in più di qualsiasi altro giocatore, mentre De Bruyne guida la classifica assist con sette. L’attaccante norvegese è stato anche il capocannoniere della competizione 2020/21 con dieci gol per il Borussia Dortmund. Il City è la squadra più prolifica dell’edizione 2022/23 con 31 gol, cinque in più di Benfica, Madrid e Napoli. L’Inter ne ha segnati 19.

Il 20 maggio, il City ha vinto il terzo titolo consecutivo in Premier League, il quinto in sei stagioni e il nono in assoluto (nonché il settimo dal 2011/12). È la prima volta che il City affronta una squadra italiana dalla fase a gironi di UEFA Champions League 2019/20, quando ha vinto 5-1 contro l’Atalanta in casa e ha pareggiato 1-1 a San Siro contro i bergamaschi. Anche se il City ha vinto tre delle ultime quattro partite contro squadre di Serie A, pareggiando l’altra, ha centrato solo quattro vittorie nelle ultime 12 gare (P5 S3). Il suo bilancio assoluto contro avversarie italiane è V6 P6 S4. Questa è solo la terza sfida a eliminazione diretta tra il City e una squadra italiana in competizioni UEFA, la prima dal 5-2 complessivo contro il Milan al terzo turno di Coppa UEFA 1978/79. Nell’altra ha perso contro la Juventus al primo turno di Coppa UEFA 1976/77 (1-0 c, 0-2 t). L’unica trasferta precedente del City in Turchia nelle competizioni UEFA risale alla primissima sfida continentale, al primo turno di Coppa dei Campioni 1968/69. La squadra inglese ha perso 2-1 contro il Fenerbahçe al ritorno ed è uscito con lo stesso risultato complessivo. Il bilancio del City ai calci di rigore nelle competizioni UEFA è di due vittorie senza aver subito nessuna sconfitta: 4-2 contro il Midtjylland (secondo turno di qualificazione di Coppa UEFA 2008/09) e 4-3 contro l’Aalborg (ottavi di finale di Coppa UEFA 2008/09).