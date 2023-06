Iannicelli: “Mourinho al Napoli, ho la controprova”

A Radio Marte è intervenuto il giornalista Peppe Iannicelli, per parlare di un’interessante ipotesi riguardante l’allenatore del Napoli.

Ecco le sue parole: “Christophe Galtier Galtier? Non mi entusiasma e non risponde alle esigenze del Napoli, che deve difendere il titolo e crescere in Champions League. Serve un tecnico affermato e di grande esperienza internazionale, requisiti che mancano sia al francese sia ad Italiano. Può scatenarsi un effetto domino e non escludo l’ipotesi Mourinho: sarebbe la quadratura del cerchio per un Napoli che ha già una sua fisionomia. Il portoghese è pragmatico e bravissimo a livello internazionale”.

Iannicelli ha poi continuato: “Di questa possibilità ho una piccola controprova nel fatto che Morgan De Sanctis, in conferenza stampa, abbia ribadito di non essere sicuro di poter trattenere Paulo Sousa, e lo svizzero potrebbe andare proprio alla Roma, liberando così Mourinho verso nuove destinazioni”.”Il Napoli non ha più bisogno delle mezze misure e del work in progress, va preso il top del top come quando venne Carlo Ancelotti. Dopo Mazzarri arrivò Rafa Benitez per crescere, quindi mi aspetto una staffetta di questo tipo”.