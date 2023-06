Gazzetta – Accardi rimane in dubbio: il ds piace ancora al Napoli in caso di addio di Giuntoli

Pietro Accardi rimane in orbita Napoli, sostanzialmente.

Il direttore sportivo dell’Empoli piace alla società partenopea già da qualche mese. Un interesse che non può maturare, ad oggi, causa Cristiano Giuntoli: quest’ultimo è in bilico tra la permanenza a Napoli e l’arrivo alla Juventus, incastrato dalle parole di ADL che non vuole liberarlo per questa stagione. Le ultime notizie de La Gazzetta dello Sport su Accardi parlano di una forte incertezza, il suo futuro all’Empoli è un grande punto interrogativo: “E invece bisognerà aspettare che inizi il domino in panchina e alla scrivania dei d.s. in cui Accardi e Zanetti non potranno che rientrare. Sul primo non sono calate le voci su Napoli e Lazio, si è aggiunta la Samp (lui è un ex) e attenzione al ritorno di fiamma della Fiorentina. Il secondo è fra i giovani tecnici più ambito e la sua permanenza è strettamente legata ad Accardi: se resterà a Empoli il suo biennale sarà validissimo”.