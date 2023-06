De Canio: “Non credo a De Laurentiis quando parla di 40 nomi. De Laurentiis ha bisogno di prendere tempo per scegliere”

L’ex allenatore del Napoli Luigi De Canio ai microfoni di Kiss Kiss Napoli della situazione allenatori in casa Napoli con l’addio di Luciano Spalletti. Queste le sue parole: “De Laurentiis era stato chiaro sulla filosofia tecnico tattica, quella che l’ha poi portato a vincere lo Scudetto. Non credo a De Laurentiis quando parla di 40 nomi, la situazione Italiano è un po’ complicata e dicendo così ha preso tempo. Il fatto che il presidente abbia detto più volte, senza motivo, che lui non voglia pagare penali ci fa presupporre che ci sia stato un tentativo o una chiacchierata, con la Fiorentina che abbia palesato l’idea di pagare penali. De Laurentiis ha bisogno di prendere tempo, tra lui ed Italiano spera di risolvere ed il terzo incomodo potrebbe essere quello di Paulo Fonseca”.