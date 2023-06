A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, Umberto Chiariello è intervenuto dicendo la sua su chi può essere il prossimo allenatore del Napoli: “Io punto tutto su Galtier, è uno che conosce il calcio europeo, ha giocato in Italia, parla italiano, ha avuto già Osimhen. Non ci innamoriamo della bellezza fine a sé stessa, qui ci vuole un uomo produttivo e capace di leadership. Aspettiamo, visto l’ampio casting, anche se mi sarebbe piaciuto che Spalletti continuasse il lavoro fatto. Attendiamo fiduciosi, ma sappiamo per certo che i successi del Napoli hanno una forza di base: una società sana, in crescita, apprezzata a livello mondiale ed è diventata il benchmark del calcio sostenibile”.