Carmando: “Se Maradona fosse tornato a Napoli sarebbe vivo ancora, ecco come è finita la mia avventura al Napoli”

Lo storico massaggiatore del Napoli dei due Scudetti, e uomo fidato di Diego Armando Maradona, Salvatore Carmando ha parlato ai microfoni de Il Mattino. Nell’intervista rilasciata al quotidiano campano l’ex massaggiatore azzurro ha parlato di Maradona, e del perché abbia smesso di lavorare con il Napoli. Queste le sue parole: “Se Maradona fosse tornato a Napoli sarebbe ancora vivo, e di questo ne sono certo. I medici si sarebbero davvero presi cura di lui e lo avrebbero salvato. Avrebbe avuto il sostegno di tanti amici veri, come Beppe Bruscolotti. Proprio davanti a me un giorno Beppe gli consegnò la fascia e gli disse: “Questa è tua, facci vincere lo Scudetto”, quelle parole ancora oggi mi rimangono impresse. Il Napoli prima mi aveva fatto preparare tutto il materiale per il ritiro precampionato in Austria. Poi mi arriva una chiamata: “Non fai più parte del Napoli”. Io rispettai questa decisione. Continuo ad avere una grande stima del presidente De Laurentiis, di suo figlio Edoardo e del dottor Canonico, responsabile dell’area medica. Per i successi di una squadra è fondamentale il lavoro dello staff sanitario”.