Calciomercato – Koopmeiners intriga il Napoli: valutazione alta dell’Atalanta

Koopmeiners è un profilo che piace da tempo al Napoli.

Il centrocampista olandese ha incantato la Serie A con le sue prestazioni e una vena realizzativa da altri ruoli. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha sottolineato l’interesse partenopeo per l’orobico, la cui valutazione non è proprio delle più basse: “Sul fronte dei riscatti, a metà mese scadono i termini fi ssati con il Verona per Giovanni Simeone: il Napoli ha il diritto di acquistare il Cholito definitivamente versando 12 milioni di euro nelle casse del Verona. A centrocampo, beh, l’uomo dei sogni è sempre lui, da un bel po’: Teun Koopmeiners, 25 anni, altro olandese e altro alfiere dell’Atalanta. Profi lo alto. Da 30-40 milioni di euro e una concorrenza notevole”.