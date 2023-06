Ag.Santiago Gimenez: “Tanti club sono interessati a lui, ci sono Napoli, Inter e Milan e tanti club inglesi”

L’agente dell’attaccante del Feyenoord Santiago Gimenez, ovvero Morris Paganiello, ha parlato ai microfoni del giornale TUDN dei club interessati al suo assistito. Tra i tanti club interessati c’è l’Atletico Madrid, ma anche club italiani, come Napoli, Inter e Milan. Queste le sue parole: “La verità è che l’Atletico, con un allenatore come il Cholo, potrebbe essere per lui una delle opzioni migliori. Posso dire che è uno dei club più interessati, molti club però si stanno muovendo, ad esempio in Italia l’Inter, il Napoli e il Milan, e molti club inglesi”.