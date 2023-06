Tuttosport – Futuro Spalletti, dopo Napoli questi i possibili scenari

Tuttosport, oggi in edicola, fa il punto della situazione sul futuro di Luciano Spalletti. Questo quanto evidenziato:

“Manca ormai pochissimo per l’addio di Spalletti da Napoli. Da capire ora che margini ci saranno per una separazione consensuale, oppure se De Laurentii svorrà tenere per sé la clausola di non concorrenza che terrebbe un anno fermo Spallettisenza la possibilità di allenare un’altra squadra. Spallettiperò vuole essere liberato per intero e potrebbe essere pronto ad avviare una battaglia di natura legale”.