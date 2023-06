Tutto Sport – Altro che Manna ds, La Juve vuole ancora Giuntoli! La situazione

La Juventus ha nominato Giovanni Manna come proprio direttore direttore sportivo. Lo ha annunciato l’ad Maurizio Scanavino con delle parole di encomio. “Manna ha dimostrato grandi capacità e prenderà in mano al 100% le situazioni di mercato”, queste le parole di Scanavino. Quindi, la Juve chiude definitivamente a Cristiano Giuntoli? Niente affatto, secondo Tutto Sport. Il quotidiano sportivo afferma, infatti, che questa promozione non mette assolutamente fine alla storia. La Juventus vuole ancora Giuntoli e aspetta solo che il ds si liberi dal Napoli.