Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, ha parlato del futuro tecnico del Napoli: “Galtier potrebbe essere il tecnico straniero che finirà al Napoli, ADL sta studiando il suo dossier. E’ stato proposto da alcuni intermediari ma il Presidente al momento ha detto aspettiamo. La possibilità che Galtier posso approdare in Italia c’è e non va esclusa, potrebbe essere lui il nome a sorpresa del Napoli. Se De Laurentiis non accelera e perchè probabilmente ha in testa qualcun altro, penso ad Italiano”.