Giuseppe Sannino, allenatore ed ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb: “Luciano Spalletti via da Napoli? Ci sono cose nel calcio che non si capiscano. Non credo all’anno sabbatico. Non ho neanche capito fino in fondo il motivo del suo addio. La squadra è giovane e forte, poteva aprire un ciclo, è un vero peccato. Ma ha vinto un campionato meritatissimo e sono felice per i napoletani”.